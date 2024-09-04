Тирасполь, 4 сентября, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Верховный совет Приднестровья, выполняющий функции парламента, законодательно запретил использовать топоним «Транснистрия» по отношению к республике. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского.

Артем Кулекин / РИА Новости

«Соответствующие изменения предложено внести в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», а также в КоАП», — сообщается на сайте президента.

Парламент единогласно поддержал это предложение.

Как уточнил сам Красносельский, термин «Транснистрия» — это одна из страшнейших страниц истории приднестровского края, залитая кровью невинных людей, пострадавших от нацистской оккупации. Речь идёт не о территории, а о событиях, происходивших на территории Приднестровья в период оккупации.

«Не позволяем именовать Приднестровье «Транснистрией». Теперь и на законодательном уровне», — написал он в Telegram-канале.

В этой связи он напомнил, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер передал под румынское управление участок между Днестром, Южным Бугом и Чёрным морем площадью свыше 40 тыс. квадратных метров, определив столицей оккупационной «Транснистрии» Одессу. С августа 1941 по апрель 1944 года там создали больше полусотни концлагерей и гетто. Уничтожили 350 тыс. ни в чем не повинных людей.

Как напомнил Красносельский, за один лишь трагический день 20 октября 1941 года по приказу румына Антонеску расстреляли 25 тыс. одесситов. Его же распоряжением край был разграблен, а народ обречен на голод. Вот это «Транснистрия», отметил политик.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 сентября заявила, что Москва будет расценивать любые провокации против российских миротворцев и граждан в Приднестровье как нападение на Россию. Так, дипломат прокомментировала требования Молдавии вывести российские войска из Приднестровья.

Москва ввела миротворцев в Приднестровье в июле 1992 года, чтобы остановить войну, начавшуюся из-за стремления Молдавии захватить этот регион. Военное присутствие российских сил было согласовано с Кишинёвом и Тирасполем.