Вашингтон, 4 сентября, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате стрельбы в школе в американском городе Уиндер (штат Джорджия). Об этом 4 сентября сообщил телеканал MSNBC.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что ещё как минимум четыре человека получили ранения.

По данным телеканала CNN, полиция задержала подозреваемого. На месте находятся пять машин скорой помощи, одному из пострадавших потребовалась госпитализация на вертолёте.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября четыре человека погибли в результате стрельбы в поезде в городе Форест-Парк в американском штате Иллинойс. Подозреваемый скрылся с места преступления, но полиция выследила его по камерам видеонаблюдения и задержала.

В ночь на 21 июля три человека погибли и ещё семь пострадали в результате массовой стрельбы в Филадельфии в США. Инцидент произошёл во время вечеринки, на которой присутствовали от 100 до 150 человек.