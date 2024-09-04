Москва, 4 сентября, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Торговые предприятия Москвы благодаря внедрению бережливых методик в рамках национального проекта «Производительность труда» смогли сэкономить 562 млн рублей, заявила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Mos.ru

«16 торговых компаний, завершивших к настоящему времени первую фазу нацпроекта, смогли благодаря бережливым методикам повысить производительность труда в среднем на 40%», — процитировала её 4 сентября пресс-служба департамента экономической политики и развития мегаполиса.

Кроме того, участники программы в 1,5 раза увеличили объёмы реализации товаров, вдвое ускорили бизнес-процессы, а неиспользуемые запасы уменьшили на треть. Нацпроект также помогает развивать кадровый потенциал компаний, предприятиях проводят повышение квалификации сотрудников и улучшают условия труда.

Багреева назвала торговлю одной из приоритетных отраслей нацпроекта. К нему с 2022 года присоединились 45 предприятий, что составляет 14% от всего числа торговых компаний в столице.