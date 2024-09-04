Брянск, 4 сентября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. С 1 сентября единовременная выплата контрактникам в Брянской области увеличилась с 400 тыс. рублей до 600 тыс. рублей. Об этом 4 сентября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«На внеочередном заседании Брянской областной думы принято важное решение: с 1 сентября с 400 тыс. рублей до 600 тыс. рублей увеличена единовременная выплата заключившим контракт о прохождении военной службы, при призыве на военную службу по мобилизации, а также военнослужащим войск национальной гвардии РФ», — написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что с 1 августа по указу президента Владимира Путина разовая федеральная выплата при заключении контракта была увеличена до 400 тыс. рублей. Таким образом, в совокупности, поступая на службу в Брянской области, контрактники будут получать 1 млн рублей. Их ежемесячная зарплата составит 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ об увеличении с 300 тыс. до 400 тыс. рублей региональной единовременной выплаты жителям, заключившим контракт с Минобороны России. Таким образом, с учётом 400 тыс. рублей из федерального бюджета и внебюджетных выплат жители региона при заключении контракта с Минобороны в общей сложности единовременно получат порядка 1,1 млн рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что решение Путина увеличить до 400 тыс. рублей единовременную выплату связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с ИА Регнум заявил, что новая выплата для военнослужащих, заключивших контракт для участия в СВО, является необходимой и важной мерой поддержки участников спецоперации.