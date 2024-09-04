Москва, 4 сентября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Российское руководство одобрило продажу в стране бизнеса британского производителя товаров повседневного спроса Unilever, сообщил 4 сентября РБК со ссылкой на источник.

Максим Блинов / РИА Новости

По данным источника, в конце августа подкомиссия, входящая в комиссию правительства России по контролю за иностранными инвестициями, одобрила сделку.

Стоимость российского бизнеса компании Unilever, с учётом дисконта, оценивается в 35–40 млрд рублей. Покупателя пока не назвали, но он уже определён.

Как сообщало ИА Регнум, Unilever, к брендам которой относятся Knorr, Calvé, Lipton, «Золотой стандарт», Dove, «Бархатные ручки», «Чистая линия», «Инмарко», Rexona, Axe и многие другие, в 2022 году объявила о приостановке экспорта и импорта своей продукции в Россию. В июле прошлого года гендиректор компании Хайн Шумахер заявил, что рассматривает вариант о продаже бизнеса в России.