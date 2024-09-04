Энергодар, Запорожская область, 4 сентября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после удара по градирне в августе не исключает возможности возникновения серьёзных ситуаций на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 4 сентября заявил на брифинге после посещения объекта генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Yoshio Tsunoda/Global Look Press Рафаэль Гросси

«Эта ситуация показывает, что мы должны быть постоянно готовы, пока конфликт не закончен. Вероятность того, что что-то серьёзное может случиться, нельзя исключать», — сказал он.

Гросси также отметил, что на ЗАЭС сложилась достаточно нестабильная и уязвимая ситуация из-за ведущихся боевых действий.

«Я это понимаю, меня проинформировали, что даже сегодня был обстрел территории, которая находится недалеко отсюда», — пояснил глава МАГАТЭ.

При этом журналисты также задали Гросси вопрос о том, какую ещё нужно предоставить информацию МАГАТЭ, чтобы агентство могло сообщить, откуда ведутся обстрелы ЗАЭС.

«В некоторых случаях необходима конкретная информация о географических координатах, траекториях [полётов] снарядов и так далее, которая иногда недоступна сразу. Что мы делаем, и это важно, — предоставляем оперативную информацию о том, что случилось и где. Люди могут сделать собственные выводы», — ответил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 сентября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что на ЗАЭС в преддверии визита Гросси сохраняется напряжённая обстановка. Она также назвала очень высокой интенсивность обстрелов атомной станции со стороны украинских формирований.

В пресс-службе ЗАЭС 2 сентября сообщили, что автоматика отключила на станции линию энергоснабжения «Ферросплавная-1» и её нужды были обеспечены от линии «Днепровская». На ЗАЭС напомнили, что все энергоблоки электростанции находятся в состоянии «холодный останов», в соответствии со всеми необходимыми регламентами проводится обслуживание оборудования. Изменений радиационного фона на станции и прилегающих территориях не было зафиксировано.