Владивосток, 4 сентября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Заместитель главы Министерства строительства России Никита Стасишин призвал не давать прозвища строительным профессиям, в том числе не называть монолитчиков из Китая «арбузниками». С таким заявлением он 4 сентября выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

РИА Новости / Кирилл Зыков

«Я вас прошу, никогда больше не склоняйте ни одну профессию и не обзывайтесь на строителей. А то в ответ мы вас тоже как-нибудь назовем», — заявил Стасишин.

Замминистра добавил, что строительные профессии сегодня приносят по-настоящему хорошие деньги. Специалисты восстанавливают ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Как отметил Стасишин, они не «арбузниками» восстанавливаются, а строителями.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Как сообщало ИА Регнум, в августе президент России Владимир Путин заявил, что строительная отрасль решает масштабные задачи. Строители преображают облик страны и приумножают собственные рекорды, отметил он. Российский лидер также указал на важность деятельности строителей на приграничных территориях. Благодаря работе в этих регионах в пунктах временного размещения смогли разместиться более 600 человек, уточнил президент.