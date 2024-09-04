Владивосток, 4 сентября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. На заводе во Владивостоке 4 сентября состоялась торжественная церемония запуска серийного производства флагманского туристического автобуса Sollers SA9 и междугороднего автобуса Sollers SA6. Участие в ней принял первый вице-премьер Денис Мантуров. Об этом сообщил секретариат первого вице-премьера.

ПАО «Соллерс»

В июле президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить туристскую отрасль автобусами соответствующего класса и включить транспортные средства в программу льготного лизинга до 1 октября 2024 года.

«Производство туристических и междугородних автобусов Sollers будет способствовать решению поставленных президентом задач активного развития внутреннего туризма, а также повышения транспортной мобильности населения. Нет сомнений, что вся продукция найдёт спрос со стороны туроператоров и перевозчиков. А чтобы дополнительно простимулировать поставки таких автобусов, по ним в программе льготного лизинга вводится повышенная скидка», — отметил Мантуров.

На производственной площадке организованы сборочная и тестовая линии. Автобусы Sollers полностью соответствуют международным стандартам качества. В планах предприятия выпуск до 1,5 тыс. автобусов в год.

Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС» Николай Соболев заявил, что запуск нового производства призван закрыть потребность отечественного рынка в автобусах для перевозок на различные расстояния и позволить уменьшить количество импортных аналогов. Он выразил уверенность, что пассажиры по достоинству оценят высокий уровень комфорта, безопасности и эргономики новых транспортных средств.

Флагман модельного ряда, 12-метровый туристический автобус Sollers SA9, способен вместить до 51 человека. В нём установлен комплекс электронных систем безопасности, система камер обзора снаружи и внутри. Пассажиры могут регулировать наклон спинки кресла и пользоваться индивидуальными дефлекторами вентиляции, USB-портами для подзарядки мобильных устройств. Также в салоне можно разместить холодильник и санузел.

Линейка Sollers SA6 включает в себя автобусы большого класса (12 м, пассажировместимостью до 51 человека) и среднего класса (9 м, пассажировместимостью до 35 человек). В салоне также предусмотрены комфортабельные сидения с регулируемым наклоном спинок и комбинированной отделкой, а также климатическая система с кондиционером.

Начать продажи планируется в декабре 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня Путин пообещал создать в стране ещё более комфортные условия для путешествий по России. Развитие внутреннего туризма российский лидер назвал одним из ключевых приоритетов. К 2030 году доля туристической отрасли должна увеличиться до 5% ВВП, добавил глава государства.