Владивосток, 4 сентября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Дальневосточная ипотека со ставкой в 2%, которую также распространили на арктические регионы, стала самым востребованным инструментом поддержки населения, и эту меру необходимо сохранить, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков 4 сентября президенту РФ Владимиру Путину.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Мы просим вас рассмотреть возможность сохранить по дальневосточной и арктической ипотеке ставку 2%. В общем объеме ипотечной программы они занимают всего 4%, при этом условия жизни в этих регионах сложные», — сказал министр на презентации итогов развития Дальнего Востока в рамках ВЭФ.

Чекунков отметил, что эта мера позволяет привлекать специалистов в регион. Кроме того, благодаря льготной ипотеке объёмы строительства жилья на Дальнем Востоке удвоились за пять лет.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в ноябре 2023 года по поручению главы государства распространило условия дальневосточной ипотеки на арктические территории. Максимальная сумма кредита на льготных условиях составляет 6 млн рублей. Его могут получить врачи и учителя, проработавшие в регионе не менее пяти лет, молодые семьи не старше 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребёнка в возрасте до 18 лет включительно.

В июне 2024 года Путин заявил, что программу дальневосточной ипотеки также расширят на участников специальной военной операции. Он также пообещал, что государство продолжит принимать меры поддержки по привлечению специалистов в регион.