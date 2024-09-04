Владивосток, 4 сентября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Украинские батальоны, которые европейские страны намереваются создавать из уехавших с Украины военнообязанных украинских граждан, в будущем могут ударить по самим странам Европы. Об этом 4 сентября заявила на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

По мнению дипломата, жители Европы не до конца понимают, во что их втягивают США и другие англосаксонские страны.

«Мне кажется, они ещё не поняли этого, какую чуму собственными руками создали в виде террористического киевского режима и так называемых батальонов, которые сейчас будут рекрутироваться или создаваться из рекрутированных на территории западноевропейских стран граждан Украины. Я уверяю вас, [они] ударят в том числе и по странам Западной Европы», — сказала она.

Захарова уточнила, что это произойдёт так же, как когда-то было со всеми созданными Западом международные террористическими ячейками, такими как «Аль-Каида» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Она добавила, что Ближний Восток из-за этого смотрит на Европу с трагикомичной ухмылкой, говоря, что она впервые в своей истории породила у себя международную террористическую ячейку.

«До этого такие примеры были только на Севере Африки, Ближнем Востоке, в Афганистане, но Европа впервые смогла создать террористического монстра. Этот монстр будет орудовать по всему миру и сейчас, вы видите, заявления африканских государств — тому подтверждение, но он ещё ударит по Западной Европе. Они всегда возвращаются к тем, кто их создал», — резюмировала Захарова.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский и польский премьер-министр Дональд Туск инициировали создание в Польше националистического украинского легиона.

Как сообщало ИА Регнум, заявил заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Бабаков («Справедливая Россия — За правду») 2 сентября заявил, что Совбез ООН на основе запросов стран Африки может рассмотреть вопрос о возможности признания Украины государством-террористом. Он уточнил, что основания для такого решения есть, так как Киев вмешивается в дела других государств, нарушая закреплённые в Уставе ООН принципы суверенитета и самоопределения народов.

Власти Мали 5 августа разорвали дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки киевским режимом террористов, которые воюют с войсками правительства и группой «Вагнер». В Бамако заявили, что «с глубоким шоком» восприняли заявление представителя Главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова о причастности Киева к нападению террористов, обернувшемуся войной.

Власти Нигера 6 августа также разорвали дипотношения с Украиной из-за поддержки киевским режимом террористов. Они также заявили о намерении обратиться в Совбез ООН в связи с украинской агрессией.

Захарова 9 августа заявила, что разрыв Нигером дипотношений с Украиной говорит о растущем понимании в Африке террористической сущности Киева. Она добавила, что киевский режим сознательно выбрал помогать террористам в то время, когда мировое сообщество отстаивает необходимость бороться с этим злом.