Москва, 4 сентября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Стороне защиты блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, не удалось оспорить очередное продление ареста. На заседании 4 сентября Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов.

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«Постановление Таганского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы — без удовлетворения», — огласила решение судья.

Шабутдинов останется под арестом до 16 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Спустя день прокуратура предъявила ему обвинения в восьми преступлениях по статье о мошенничестве, затем обвиняемого арестовали.

4 апреля Таганский суд арестовал банковские счета, автомобиль, а также имущество бизнес-тренера. По данным следствия, на тот момент Шабутдинов уже был причастен к более чем 50 эпизодам мошенничества, однако свою вину он не признал.

11 апреля суд арестовал имущество Шабутдинова и его предполагаемого сообщника Василия Алексеева на общую сумму 100 млн рублей. Представитель МВД сообщил, что у следователей есть информация, согласно которой обвиняемые совершали попытки спрятать свои активы и финансовые средства от правоохранительных органов.

В августе в уголовном деле бизнес-коуча появилось ещё 22 новых эпизода, связанных с мошенничеством. Теперь их общее количество составляет 114 эпизодов. 13 августа Таганский суд Москвы продлил арест Шабутдинову до 16 октября 2024 года. Во время судебного заседания следователь сообщил, что у блогера имеется паспорт государства Сент-Люсия, резидентство в ОАЭ и открытая виза США. Также, по данным следствия, до своего задержания бизнес-тренер регулярно менял места проживания. В связи с этим следователи полагают, что блогер может скрыться от следствия.