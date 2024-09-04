Москва, 4 сентября, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Лесной пожар, разгоревшийся на территории чернобыльской зоны отчуждения, может привести к выбросу радиоактивных веществ в атмосферу, и в этом случае они достигнут Польши в течение суток, заявил 4 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Global Look Press

Он сообщил, что в Броварском районе Киевской области горят и тлеют торфяники, что грозит ухудшением качества воздуха. Направление ветра в регионе неблагоприятное для Польши.

«В случае выброса из чернобыльской зоны отчуждения радиоактивных веществ в нижний пограничный слой атмосферы от земли до 3 км траектория частиц будет смещаться по северным областям бывшей УССР с выносом на Польшу через 24 часа», — написал Тишковец в Telegram-канале.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. После ликвидации катастрофы над разрушенным блоком возвели бетонное сооружение для уменьшения переноса радиоактивных веществ. В июле 2019 года над объектом построили новый «саркофаг».

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября правительство Украины приняло постановление о размещении войск на границе с Белоруссией возле Чернобыльской АЭС. Для этого часть территории изъяли из зоны отчуждения.