Пхеньян, 4 сентября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи казнили в конце августа до 30 чиновников из-за неспособности предотвратить ущерб, нанесенный наводнениями. Об этом 4 сентября сообщил TV Chosun со ссылкой на южнокорейского чиновника.

KCNA VIA KNS/AFP via Global Look Press

«Власти Северной Кореи в конце прошлого месяца расстреляли 20-30 человек за то, что они не смогли предотвратить наводнение», — говорится в материале.

По информации издания, среди них есть человек в ранге губернатора провинции.

Кроме того, после разлива реки Ялуцзян своих постов лишились главный секретарь партии провинции Джаган, что приравнивается к губернатору провинции, и министр социального обеспечения, который приравнивается к главе национального полицейского агентства.

Наводнения, вызванные проливными дождями на северо-западе КНДР, начались в конце июля. СМИ сообщали, что в результате пострадали более 4,1 тыс. домов и значительная часть сельхозугодий. Помимо этого, издания сообщали о 1,5 тыс. пострадавших. Однако лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал эту информацию «клеветнической кампанией».

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года японское издание писало, что в КНДР могли тайно казнить нескольких дипломатов. Уточнялось, что в их число вошёл экс-министр иностранных дел Ли Ён Хо, которого, предположительно, казнили в 2022 году. Источники сообщали, что несколько представителей северокорейского МИД работали в посольстве КНДР в Британии. Именно с проблемами в диппредставительстве связали вынесение такого жёсткого приговора.