Владивосток, 4 сентября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин потребовал решить вопрос с созданием нового регионального самолёта в России, сроки которого постоянно сдвигаются.

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«Здесь в числе приоритетов — развитие авиационных перевозок… Нам нужен самолет региональный. Но мы откладываем и откладываем всё вправо и вправо строительство и появление регионального, так нужного нам, самолета», — заявил российский лидер на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО).

В этой связи Путин добавил, что России необходим региональный самолёт для развития авиаперевозок на Дальнем Востоке.

По словам главы российского государства, новые малые и региональные российские самолёты должны быть конкурентноспособными по техническим характеристикам, а также по цене.

Как сообщало 4 сентября ИА Регнум, российский лидер назвал развитие авиаперевозок и формирование новых маршрутов приоритетом для Дальневосточного федерального округа. Объём авиаперевозок по дальневосточным направлениям уверенно растёт. Так, за 10 лет пассажиропоток вырос вдвое и в 2023 году составил 10,5 млн человек.

Путин 2 сентября заявил, что программа субсидирования авиаперелётов по России, особенно из регионов Сибири, Дальнего Востока в Европейскую часть, будет и дальше расширяться.

Президент России 3 сентября прибыл во Владивосток с рабочей поездкой. Глава государства примет участие в ВЭФ. Форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.