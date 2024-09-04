Владивосток, 4 сентября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Во время посещения пункта базирования Приморской флотилии во Владивостоке президент РФ Владимир Путин указал на необходимость обеспечения жильём военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Глава государства отметил, что морпехи 155-й бригады ТОФ с честью несут службу в зоне спецоперации, блестяще выполняя боевые задачи.

«Я недавно разговаривал с командиром бригады 155-й, он скромный, вопросы бытового характера не ставил, тем не менее они, безусловно, есть. Это и рабочие места членов семей, и другие вопросы, прежде всего, связанные с обеспечением жильём», — сказал он.

Путин уточнил, что ему ранее доложили, что все эти вопросы стоят на повестке дня, и их решают.

В свою очередь командующий ТОФ Виктор Лиина доложил президенту, что в данный момент ведётся подготовка к сдаче одного из жилых домов в микрорайоне «Снеговая падь» во Владивостоке.

В микрорайоне возводят пять новых домов вместимостью 1100 квартир и объекты социального назначения — школу и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Как сообщало ИА Регнум, августа стало известно, что Минобороны России вместе с другими ведомствами в 2025 году проведёт оценку правоприменения законодательства по жилищному обеспечению военных. Отмечалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил план мониторинга правоприменения на 2025 год.

По результатам проведённого мониторинга будут приняты решения о совершенствовании правового регулирования в тех или иных отраслях. Кроме того, Минпросвещения, Минстрой, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минцифры и Федеральная антимонопольная служба совместно с региональными властями в 2025 году оценят правоприменение в сфере защиты имущественных и жилищных прав детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.