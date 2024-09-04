Владивосток, 4 сентября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Уверенный рост потребления электроэнергии на Дальнем Востоке подтверждается повышением деловой активности в регионе. Об этом 4 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

Юрий Смитюк/ТАСС ТЭЦ «Восточная»

«Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке растёт уверенными темпами, причём они выше общероссийских (3,5 процента при 1,4 процента по стране), что отражает рост деловой активности», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что в дальневосточных регионах динамично развиваются производства, строится жильё и возводятся социальные объекты.

Как сообщало ИА Регнум, на совещании российский президент назвал перспективным направлением возведение атомных электростанций на Дальнем Востоке.

Ранее, 4 сентября, на полях Восточного экономического форума Путин отметил, что потребности дальневосточных регионов в инфраструктуре следует учесть при текущем формировании федерального бюджета. Во время беседы губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил поддержать реализацию мастер-планов дальневосточных городов, зафиксировав объем инфраструктурных кредитов.

В этот же день глава Якутии Айсен Николаев заявил, что на территории региона инициированы крупные инвестиционные проекты строительства объектов генерации, способные ускорить реализацию промышленных планов всего Дальнего Востока и Сибири. Но их реализация требует пересмотра реформы по электроэнергетике.