Путин заявил о заметном росте потребления электроэнергии на Дальнем Востоке
Владивосток, 4 сентября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Уверенный рост потребления электроэнергии на Дальнем Востоке подтверждается повышением деловой активности в регионе. Об этом 4 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.
«Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке растёт уверенными темпами, причём они выше общероссийских (3,5 процента при 1,4 процента по стране), что отражает рост деловой активности», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что в дальневосточных регионах динамично развиваются производства, строится жильё и возводятся социальные объекты.
Как сообщало ИА Регнум, на совещании российский президент назвал перспективным направлением возведение атомных электростанций на Дальнем Востоке.
Ранее, 4 сентября, на полях Восточного экономического форума Путин отметил, что потребности дальневосточных регионов в инфраструктуре следует учесть при текущем формировании федерального бюджета. Во время беседы губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил поддержать реализацию мастер-планов дальневосточных городов, зафиксировав объем инфраструктурных кредитов.
В этот же день глава Якутии Айсен Николаев заявил, что на территории региона инициированы крупные инвестиционные проекты строительства объектов генерации, способные ускорить реализацию промышленных планов всего Дальнего Востока и Сибири. Но их реализация требует пересмотра реформы по электроэнергетике.