Москва, 4 сентября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Участникам туристического сообщества в рамках социальной акции «Туризм — семьям Курской области» предложили помочь семьям из пострадавших от атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) районов Курской области. Об этом 4 сентября сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

Илья Питалев/РИА Новости

«В наших силах в этой непростой ситуации предоставить им возможность полноценного отдыха в лучших традициях индустрии гостеприимства. <…> Исторически участники туристического сообщества проявляют высокий уровень ответственности, консолидируясь для совместного решения задач. Надеюсь, что и в этой ситуации мы не будем изменять своим принципам и поддержим наших сограждан», — сказал президент РСТ Илья Уманский.

В рамках акции союз предложил туроператорам, гостиницам санаториям и другим участникам рынка предоставить семьям с детьми из Курской области возможность бесплатного отдыха в период с сентября по октябрь 2024 года. Речь идёт об экскурсионных программах с размещением и питанием, отдыхе на море, в санаториях и базах отдыха в других регионах России.

Уже начался сбор заявок от желающих присоединиться к социальному проекту. Информацию необходимо направить исполнительной дирекции: rst@rostourunion.ru, +7 (495) 961-13-70. Далее органы исполнительной власти Курской области распределят предложения между семьями.