Москва, 4 сентября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Жительница Москвы скончалась из-за того, что приехавший к женщине на дом врач по ошибке сделал ей укол с лидокаином внутривенно. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл 3 сентября. 36-летняя москвичка приехала с мужем в частную клинику, где ей удалили фурункул на спине. Операция прошла успешно, но дома супруги заметили, что из спины идёт кровь. Остановить её не получалось.

Женщина вызвала на дом знакомого врача, который ранее уже проводил подобную операцию. По его указанию муж москвички заранее купил упаковку лидокаина для обезболивания и упаковку этамзилата для свёртывания крови.

Прибывший врач обколол место операции лидокаином, а когда стал вводить внутривенно этамзилат, то ошибся и ввёл обезболивающее. Женщине сразу стало плохо, она потеряла сознание. Прибывшие на место реаниматологи не смогли её спасти.

Правоохранители нашли в квартиле закрытые ампулы с этамзилатом. По предварительной версии следствия, женщина умерла из-за ошибки врача.

Как передавало ИА Регнум, в феврале в мариупольской больнице в ДНР скончалась женщина, принимавшая не прошедшие испытания западные препараты. Её сын рассказал, что врачи убедили пациентку принимать иностранные лекарства, заявив, что у них других нет. При этом она не подписывала согласия испытывать на себе непроверенные средства.

В июне в Красноярске умер семилетний мальчик, когда ему в клинике лечили зубы под наркозом. Его состояние стало ухудшаться сразу после введения общей анестезии. Приехавшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть ребёнка.