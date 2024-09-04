Курск, 4 сентября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. В Курской области созданы необходимые условия для работы избирательной системы и наблюдателей на предстоящих выборах. Об этом 4 сентября заявила исполнительный директор НОМ, председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова после осмотра участков в ПВР в регионе.

Илья Питалев РИА Новости

Совместно с наблюдателями было принято решение о круглосуточном мониторинге хода голосования в Курской области. Общественный штаб завершил обучение наблюдателей и планирует держать с ними связь в дни ЕДГ.

«У нас есть моральное право защитить свою землю и доказать всем сомневающимся, что выбор будет за курянами. <…> Убеждена, что с теми инструментами, которые есть у наблюдателей, и тем уровнем подготовки, который был заложен на обучении, всё пройдёт успешно, и мы сможем совместно обеспечить прозрачность процесса», — процитировал слова Булгаковой официальный сайт Независимого общественного мониторинга (НОМ).

Руководитель общественного штаба, член Курской областной общественной организации «Союз интеллигенции» Людмила Дремова подчеркнула, что штаб является независимой структурой, призванной контролировать соблюдение избирательных прав граждан и обеспечивать добросовестную конкуренцию между кандидатами.

«Общественная палата организует общественное наблюдение на выборах всех уровней уже не первый год. Традиции и принципы, заложенные в систему общественного контроля, сохранятся в работе штаба и на выборах в сентябре», — отметила она.

Она добавила, что образовательную программу прошли более 1500 наблюдателей. Также перед выборами общественный штаб обеспечил их методическими материалами. В дни голосования на базе штаба заработает Центр общественного наблюдения, который станет площадкой по оперативному мониторингу хода голосования.

По словам члена Общественной палаты региона Галины Заики, чистота процесса и соблюдение мер безопасности призваны помешать тем, кто намерен сорвать выборы в регионе. Все избирательные комиссии на местах работают профессионально, справляясь со всеми возложенными задачами.

Глава молодёжного избиркома Ольга Крылатых отправится на выборы в качестве общественного наблюдателя и будет делиться опытом в социальных сетях. По её мнению, необходимо привлечь к голосованию как можно больше людей, в том числе и молодёжь.

Как сообщало ИА Регнум 2 сентября, за две недели до основных дней голосования на выборах губернатора Курской области две трети опрошенных жителей заявили, что выборы нужно проводить, как и было запланировано. Респонденты уверены, что подобное событие покажет киевскому режиму невозможность запугать россиян.

Для жителей региона организовали досрочное голосование на участках и на дому. Избирательная комиссия региона приняла соответствующее решение в целях обеспечения безопасности граждан.