Москва, 4 сентября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Пиво, обозначенное в реестре Росаккредитации как произведённое в КНДР, оказалось китайским. Об этом «РБК Вино» 4 сентября сообщил представитель компании-импортёра «Востокбиртрейд».

Global Look Press

Ранее, 3 сентября, появилась информация о том, что в Росаккредитации выдали первое разрешение на ввоз пива из КНДР. Сообщалось, что в России может появиться светлое фильтрованное пиво под наименованиями XINBALU 1999 и «Станция Харбин».

Однако представитель компании-импортёра уточнил, что пиво имеет китайское происхождение и в декларации указан Китай. В свою очередь в Росаккредитации сообщили, что техническую ошибку при внесении сведений допустила компания.

В документах производителем алкогольного напитка значится компания Heilongjiang Quanrun Beer Co. Ранее сообщалось, что это северокорейская компания, теперь выяснилось, что она находится в Китае.

Как 3 сентября сообщало ИА Регнум, «Востокбиртрейд», зарегистрированная в июне 2024 года, получила разрешение на ввоз в РФ пива, произведённого в Северной Корее. Отмечалось, что декларация на ввоз этого напитка серийная, поэтому по ней можно поставлять продукцию неоднократно.

При этом представитель экспертного совета Росалкогольтабакконтроля Игорь Хавский заявил, что северокорейское пиво можно отнести к категории «нишевых продуктов». По его мнению, пиво из КНДР вряд ли будет массово продаваться.