Москва, 4 сентября, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Движение «Зов народа» потребовало ввести санкции и возбудить уголовное дело против бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после его призывов к Западу разрешить Киеву «снести» Крымский мост. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе движения.

Tejas Sandhu/Global Look Press Борис Джонсон

Соответствующее письмо общественники направили министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

«Борис Джонсон выразил поддержку идеи о предоставлении Украине ракет ATACMS с целью сноса Керченского моста. Это является явным призывом к актам терроризма и нарушением международного права», — говорится в обращении.

Авторы письма отметили, что подобные высказывания политиков несут угрозу мирному сосуществованию и безопасности граждан России и попросили рассмотреть обращение с максимальной серьёзностью.

Как сообщало ИА Регнум, Джонсон в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) призвал западные страны передать Киеву ракеты ATACMS и отменить ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия.

Также бывший политик считает, что Запад должен помочь киевскому режиму «снести» Крымский мост, чтобы поставить Крым под угрозу. Экс-премьер Великобритании добавил, что он никогда не думал, что переговоры Москвы и Киева в Стамбуле будут способствовать прочному миру.

Киев неоднократно заявлял о планах по уничтожению Крымского моста. В апреле глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что разрушение моста является одной из основных целей Киева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 августа назвала угрозы руководства киевского режима совершить новую атаку на Крымский мост «терроризмом в чистом виде».