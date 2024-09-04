Донецк, 4 сентября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате обстрела украинскими формированиями рынка «Сокол» в Кировском районе Донецка возросло до восьми. Об этом 4 сентября сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

РИА Новости

«Продолжает поступать информация о пострадавших при обстреле рынка «Сокол» в Кировском районе. Многочисленные ранения также получили мальчик 2013 года рождения и женщина 1988 года рождения», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 сентября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по донецкому рынку «Сокол» погибли трое мирных жителей. По его словам, украинские боевики произвели обстрел из артиллерийских орудий натовского калибра 155 мм.

Мэр Горловки Иван Приходько 3 сентября о раненной в результате обстрела со стороны ВСУ мирной жительнице. Он уточнил, что украинские формирования обстреляли центр города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 2 сентября сообщил, что два мирных жителя получили ранения при ударах ВСУ по шести населённым пунктам. По его словам, обоих пострадавших доставили в Центральную районную больницу.