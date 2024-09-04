Москва, 4 сентября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. 4 сентября пользователям стало доступно приложение VK Видео для Android с удобным и интуитивно понятным интерфейсом, который позволяет быстро и легко найти интересующий контент. Приложение включает возможность создания персонализированных плейлистов, функции отложенного просмотра, управления уведомлениями и подписками, а также регулирование качества видео в зависимости от скорости интернет-соединения.

Sergey Elagin/Global Look Press

Одной из главных особенностей приложения является возможность смотреть любой контент из обширной библиотеки VK Видео даже без авторизации: спортивные трансляции, новости, кулинарные шоу, блогерский контент, фильмы и сериалы, эксклюзивные шоу, детский и образовательный контент.

Для удобства пользователей в приложении собраны девять разделов. Раздел «Для вас» предлагает персонализированный контент на основе истории просмотров, загруженных, понравившихся и добавленных в закладки видео. В разделе «Тренды» пользователи могут найти наиболее обсуждаемый, актуальный и вирусный видеоконтент. Раздел «Детям» предлагает мультфильмы и фильмы для детской аудитории, а разделы «Фильмы», «Сериалы», «Шоу», «Спорт» и «Киберспорт и игры» предлагают специализированный контент для любителей этих жанров. В разделе «Трансляции» можно найти как прямые эфиры популярных телеканалов, так и стримы киберспорта, концертов, спортивных соревнований.

По данным ретейлеров электроники, в первой половине 2024 года российский рынок планшетов продемонстрировал значительный рост, было продано более миллиона устройств, большая часть из которых работает на операционной системе Android.