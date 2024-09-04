Москва, 4 сентября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Госконтроль за бизнесом нужен для безопасности граждан, но он не может быть самоцелью. Об этом 4 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с модераторами Восточного экономического форума (ВЭФ).

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Один из участников встречи выступил с инициативами о сокращении проверок бизнеса, включая уменьшение таможенного и пограничного контроля.

«Контроль, конечно, не может быть самоцелью. Цель — это развитие прежде всего, и ничего не должно мешать этому развитию», — прокомментировал российский лидер.

По его словам, контроль, безусловно, нужен, однако необходимо совершенствовать его механизм.

Президент пообещал обсудить сокращение излишних проверок бизнеса с Генпрокуратурой и правительством.

Российский лидер в беседе с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 отметил, что их работа крайне важна, потому что они обобщают предложения коллег по лучшей организации работы на Дальнем Востоке.

Путин 3 сентября прибыл во Владивосток с рабочей поездкой. Глава государства примет участие в ВЭФ. Форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Сегодня, 4 сентября, российский лидер провёл встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, с вице-премьером Сербии Александром Вулиным и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.