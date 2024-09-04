Москва, 4 сентября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. В этом году Москва отмечает 877-летие. В честь этого в столице 7 и 8 сентября пройдут более тысячи мероприятий, которые завершат масштабные события этого лета: форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», фестивали «Лето в Москве. Все на улицу!», «Усадьбы Москвы» и другие. Гостей ждут концерты, мастер-классы и лекции, конкурсы, спортивные турниры, гастрономические открытия и многое другое. Подробнее о том, где можно отпраздновать 877-летие столицы — в материале ИА Регнум.

mos.ru Маркет «Сделано в Москве» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

«Территория будущего. Москва 2030»

7 и 8 сентября пройдут финальные мероприятия грандиозного форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», где москвичи и гости столицы ознакомились с главными инновациями во всех сферах жизни города.

Культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия более месяца проходят на 30 площадках столицы: на Болотной, Тверской и Манежной площадях, в «Лужниках», «Зарядье», Гостином Дворе, Парке Горького, «Сколково» и других. На них посетители не только узнали о достижениях Москвы, но и увидели её будущее благодаря стратегиям развития города.

mos.ru Выставка «Станция Манеж. Московский транспорт 2030»

В праздничные выходные в рамках форума-фестиваля пройдёт более 360 мероприятий. По словам главы Комитета по туризму Москвы Евгения Козлова, в Гостином дворе москвичи и туристы смогут послушать патриотические песни, в Манеже можно будет посмотреть профессии будущего. В «Сколково» состоится финал конференции будущего и световое шоу, а флагманская площадка «Лужники» порадует посетителей спортивными и интерактивными турнирами.

mos.ru Гостиный двор на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»

Ещё одной площадкой празднования Дня города станет «Зарядье». Так, 7 сентября на основной сцене парка пройдёт концерт Московского джазового оркестра под руководством Игоря Бутмана. Послушать его смогут бесплатно все желающие, подчеркнул глава Департамента культуры столицы Алексей Фурсин. Кроме того, в «Зарядье» можно ознакомиться с 20 инсталляциями, которые сделали в рамках форума-фестиваля «Москва 2030» как российские, так и зарубежные медиахудожники.

Поддержка участников СВО и жителей новых регионов

Особое внимание в рамках всех фестивалей уделяется поддержке участников СВО и жителей новых регионов России. В том числе на площадках форума-фестиваля «Территория будущего Москва 2030» продолжается благотворительная акция «Москва помогает». Там все желающие могут передать гуманитарную помощь. Кроме того, продолжают работу 27 «Домиков добра», через которые гумпомощь передают для детей из новых регионов.

mos.ru Посетителям форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» расскажут об экономике столицы

Широкую поддержку оказывают бойцам и московские предприниматели. Так, бизнесмены направляют часть своей выручки от продажи товаров на маркете будущего «Сделано в Москве» в благотворительный фонд «Народный фронт. Всё для победы!».

Помимо этого в программе столичных мероприятий есть встречи с военнослужащими «Диалог с героем», а семьи бойцов смогут отправиться на экскурсии по столичным предприятиям. Там детям участников СВО покажут производственные профессии, они узнают о профессиях будущего и бизнесе столицы. А на Тверском бульваре для этой категории граждан будет работать арт-студия под открытым небом. Там можно будет сыграть в настольные игры, продегустировать чай и взять уроки танцев.

«Лето в Москве. Все на улицу!»

7 и 8 сентября пройдут завершающие мероприятия ещё одного масштабного события — фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Его организаторы подготовили для москвичей и гостей столицы более 1800 мероприятий, которые охватят более чем 600 площадок столицы.

Например, на набережной Нагатинского затона можно будет написать портреты в разных художественных техниках, в Зеленограде около Большого Городского пруда послушать выступление детской эстрадной студии, а в «Лужниках» поучаствовать в мастер-классе по художественной гимнастике для детей.

mos.ru Выставка-продажа одежды и аксессуаров от российских дизайнеров

Ещё более 250 мероприятий состоится в московских парках: разнообразные выставки, выступления молодых артистов, образовательные и спортивные мероприятия.

Кроме того, 7 сентября состоится финал ещё одного нашумевшего события — чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага». В нём уже приняли участие более 105 тысяч человек всех возрастов — от 6 до 80 лет. В суперфинале на Площади Революции за ценные призы сразятся 48 человек, а абсолютный чемпион также будет награждён поясом.

mos.ru Концерт Валерий Сюткин, Therr Maitz

8 сентября на Манежной площади завершится ещё одно громкое мероприятие — гастрономический конкурс. Лучшие блюда москвичи и гости столицы выбирали с 3 августа, отметил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. За этот месяц гости площадки смогли оценить дальневосточные чебуреки, картофельный хлеб с олениной, перепечи с фермерским сыром и многое другое. Однако в финал прошли только 10 блюд.

«Побеждал тот, кто смог добиться народной любви, признания, кто продал больше всего блюд в денежном выражении», — подчеркнул Немерюк.

Завершается и конкурс граффити «Арт-бульвар»: его участники украсили своими работами пространство Тверского бульвара. А победителей уже выбрали пользователи платформы «Активный гражданин». Свой голос за наиболее понравившиеся работы отдали 190 тысяч человек.

«Усадьбы Москвы» и «Московское чаепитие»

Более 115 мероприятий в эти выходные ждут посетителей фестиваля «Усадьбы Москвы». Так, кинопоказы под открытым небом пройдут в усадьбах Михалково и в Екатерининском парке. Там же можно будет послушать старинные романсы и приготовить ягодное варенье.

mos.ru Фестиваль впечатлений «Московское чаепитие»

Продолжить знакомство с чайной культурой и попробовать всевозможные вариации любимого напитка и в горячем, и в холодном виде можно на Тверской площади — на площадке фестиваля «Московское чаепитие».

Кроме того, традиционно для Дня города в Москве можно будет бесплатно посетить 72 музея, в том числе Государственный музей им. А. С. Пушкина, Московский музей современного искусства, Музей Москвы и другие.