Копенгаген, 4 сентября, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Шведскую экоактивистку Грету Тунберг задержали в Копенгагене во время антиизраильской демонстрации, сообщает 4 сентября Ekstra Bladet.

GLOBAL LOOK PRESS

«Арест Тунберг произошёл после того, как она вместе с движением «Студенты против оккупации» приняла участие в акции протеста против сотрудничества Копенгагенского университета с Израилем», — сообщило издание.

На странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Тунберг разместила видео с места проведения митинга. Участники демонстрации заняли здание университетского музея.

К месту проведения акции протеста приехала полиция, которая разогнала протестующих. Несколько человек сотрудники правопорядка вывели из здания в наручниках.

По данным издания, спустя время экоактивистку отпустили.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Тунберг дважды задержали сотрудники полиции на несанкционированной акции протеста против субсидий на ископаемое топливо в Гааге. Протестующие из организации Extinction Rebellion собирались перекрыть трассу А12, которая соединяет Гаагу с другими крупными городами Нидерландов. Тунберг задержали, а после отпустили. Спустя время она снова присоединилась к активистам. Во второй раз Тунберг задержали, посадили в автобус, чтобы увезти подальше от акции протеста.

Шведская экоактивистка выступает против действий Израиля в секторе Газа и поддерживает призыв «раздавить сионизм».