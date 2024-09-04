Владивосток, 4 сентября, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает наносить удары по территории России американским оружием. Об этом 4 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости / Сергей Гунеев

На полях Восточного экономического форума спикера Кремля спросили о реакции Москвы на возможное разрешение бить по России оружием США.

«Вы имеете в виду о разрешении наносить удары вглубь территории России? Потому что и сейчас по территории России постоянно наносятся удары вооружением американского производства», — ответил политик.

Он выразил уверенность, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут пытаться наносить удары и вглубь российской территории. Москва учитывает подобное развитие событий.

Представитель Кремля подчеркнул, что Вашингтон уже вовлечен в конфликт на Украине, и фундаментально ситуация не изменится.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября агентство Reuters со ссылкой на западных чиновников написало, что Вашингтон близок к согласованию передачи Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, которые адаптированы к использованию американскими истребителями F-16.

В тот же день издание The Economist заявило, что глава киевского режима Владимир Зеленский вновь попытается получить от США разрешение на удары по территории России во время участия в ежегодной Генассамблее ООН.

ВСУ и без официального разрешения используют американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Так, оперативно-тактическими ракетами ATACMS украинская армия била по Луганску и Севастополю. Минобороны России подчеркнуло, что все полётные задания для ракет ATACMS вводят американские специалисты, опираясь на данные спутниковой разведки США. Ведомство возложило ответственность за удары по мирным жителям на Вашингтон и подчеркнуло, что эти действия не останутся без ответа.