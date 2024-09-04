Курск, 4 сентября, 2024, 15:35 — ИА Регнум. В Курской области нашли более 500 человек, считавшихся пропавшими после эвакуации из приграничных районов из-за обстрелов украинской армии. Об этом 4 сентября сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова

«Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек. Выражаю огромную благодарность всем волонтёрам за самоотверженную работу», ― написал Смирнов в Telegram-канале.

По его словам, в региональном пункте Российского Красного Креста работают около 70 волонтёров. Ежедневно на пункт обращаются за помощью порядка 2 тыс. человек. Продуктовые и гигиенические наборы получили уже около 50 тыс. человек, почти 6 тыс. жителей приграничья выдали сертификаты на приобретение лекарственных средств, уточнил врио главы региона.

Смирнов добавил, что с представителями отделения Российского Красного Креста они договорились поддерживать постоянную связь и оперативно реагировать на возникающие потребности.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии блокировали противника в приграничных районах, сорвав планы Киева по прорыву вглубь региона. По данным Минобороны на 4 сентября, украинские формирования потеряли на курском направлении более 9,7 тыс. бойцов. 3 сентября военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота остановили продвижение колонны ВСУ в приграничном районе Курской области.

За прошедшую неделю приграничные районы региона покинули 1,4 тыс. человек, в общей сложности — более 11,6 тыс. Их разместили в 199 пунктах временной регистрации (ПВР) в 30 регионах России.

Российские власти оказывают помощь жителям пострадавших регионов. Президент РФ Владимир Путин 22 августа поддержал предложение Смирнова об автоматическом режиме выплаты 15 тыс. рублей жителям, покинувшим приграничную зону. Правительство страны выделило на выплаты 600 млн рублей.

Сотрудники Российского Красного Креста ранее помогли найти более 350 человек из Курской области. Также спасатели МЧС и волонтёры помогли воссоединиться 330 семьям, эвакуированным из приграничных районов региона.