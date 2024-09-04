Москва, 4 сентября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В Московской торгово-промышленной палате состоялась пресс-конференция, посвящённая юбилейной, десятой акции программы «Миллион призов». Участники мероприятия напомнили об условиях участия в акции, приуроченной к сентябрьским выборам депутатов Московской городской думы, и подвели итоги реализации программы за последние четыре года.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

В пресс-конференции приняли участие президент МТПП Владимир Платонов, основатель аптечной сети «Столички» Евгений Нифантьев, вице-президент МТПП по работе с предпринимательским сообществом Александр Крутов и заместитель руководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов.

Акция #ВыбираемВместе2024-Москва традиционно будет проводиться на сайте ag-vmeste.ru. Принять участие смогут москвичи, которые проголосовали на выборах электронным способом — онлайн на elec. mos.ru или при помощи терминала на избирательном участке. У них также должна быть стандартная или полная учётная запись на mos.ru. В основном розыгрыше можно будет выиграть тысячу, три или пять тысяч призовых баллов.

У тех, кто проголосует онлайн, будет больше возможностей для получения призовых баллов. До 8 сентября включительно они могут зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш призов и выбрать одну из трёх категорий: «Путешествия и культура», «Спорт» или «Техника для дома». Победители получат по 15 тысяч баллов, которые можно будет использовать в качестве скидки при приобретении промокода на покупку.

Есть и две категории горожан, которые получат гарантированные призы в размере тысячи баллов. Их начислят тем, кто старше 60 лет, а также москвичам, впервые отдавшим голос онлайн. Эти призы не суммируются.

Розыгрыши будут проводиться ежедневно с 7 по 9 сентября на сайте программы. При обмене у партнёров программы каждый призовой балл приравняется к рублю. Среди партнёров программы торговые сети, маркетплейсы, магазины продуктов, одежды и специализированных товаров, столичные учреждения культуры, кафе и рестораны, аптеки и другие. Также в ней участвуют благотворительные фонды.

Владимир Платонов напомнил, что московские предприниматели предложили провести первую акцию программы «Миллион призов» в 2020 году, во время общероссийского голосования по одобрению поправок в Конституцию России. Тогда программа поддержала москвичей и позволила сохранить деловую активность в городе на фоне эпидемиологических ограничений.

Евгений Нифантьев отметил, что программа «Миллион призов» стала дополнительной мерой поддержки предприятий — как МСП, так и крупного бизнеса. «После первого этапа программы «Миллион призов» столичный бизнес за счет обмененных призовых баллов получил вливания, эквивалентные 10 млрд рублей», — сказал Нифантьев. Он подчеркнул, что в совокупности с несколькими пакетами мер экономической поддержки столичное деловое сообщество успешно прошло период пандемических ограничений и вышло на траекторию устойчивого роста, а горожане получили необходимую поддержку в условиях локдауна.

По словам Платонова, «Миллион призов» — это уже не просто эффективный инструмент поддержки горожан и бизнеса, а настоящий социальный маркетплейс. Он добавил, что победители розыгрышей заказали более 9 млн товаров и услуг у партнёров программы, что говорит о её экономической востребованности.

«Суммарно более 15,3 миллиона человек приняли участие в прошлых акциях программы «Миллион призов», а каждый второй москвич стал победителем в той или иной акции программы», — уточнил Платонов.

С 2020 года в Москве провели уже девять призовых акций программы «Миллион призов», последняя из которых была приурочена к выборам президента России в марте 2024 г.

Программа положительно воспринимается не только бизнес-сообществом, но и москвичами. По данным социологического исследования Russian Field, 60% опрошенных осведомлены о программе «Миллион призов», 67% респондентов считают её эффективной. Большинство жителей (61%) планируют голосовать на предстоящих выборах дистанционно. Интерес к дистанционному голосованию особенно высок среди молодежи от 18 до 26 лет и среди людей в возрасте от 27 до 34 лет.

По словам Александра Крутова, за девять акций, прошедших с 2020 по 2024 годы, в качестве партнёров программы выступили 458 организаций. В целом с момента первого розыгрыша число партнеров программы выросло более чем в два раза.

Сергей Горбунов выразил благодарность инициаторам и организаторам программы, поскольку за время с момента запуска она также стала мощным каналом аккумулирования благотворительных пожертвований со стороны москвичей.

«Всего с момента запуска программы москвичи перевели на благотворительность более 352 млн призовых баллов», — сказал Горбунов. Он отметил, что это говорит о том, что в городе очень много неравнодушных, отзывчивых людей, а также демонстрирует, что программа «Миллион призов» становится серьёзным подспорьем для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

«Это особенно важно сегодня, когда идёт СВО и пострадавшим людям нужна помощь», — считает Горбунов. Он добавил, что москвичи пожертвовали на поддержку участников СВО и пострадавших жителей Курской области уже более 17 млн баллов в благотворительный фонд «Народный фронт. Всё для Победы!».

В свою очередь, Владимир Платонов добавил, что благотворительные фонды представляли более 25% от общего числа партнёров программы. В рамках 9-й акции программы в ходе выборов президента России благотворительность вошла в топ-5 самых популярных поощрений программы «Миллион призов».