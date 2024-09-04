Москва, 4 сентября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры бегства украинских военных из населённого пункта Пречистовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«При освобождении населённого пункта Пречистовка подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что массовое бегство украинских военнослужащих в направлении Золотая Нива — Шахтёрское зафиксировано подразделением БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток» Вооружённых сил РФ.

Как ранее передавало ИА Регнум, подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий освободили Пречистовку, а также нанесли удары по позициям нескольких бригад ВСУ у Шахтёрского и Доброволья в ДНР и в районе Приютного Запорожской области. Украинские формирования потеряли за сутки до 150 бойцов и пять автомобилей на этом направлении.