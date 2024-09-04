Москва, 4 сентября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Украинский боец Михаил Шкода, попавший в российский плен, когда в составе отряда пытался прорваться на Курскую атомную электростанцию, обратился к мировому сообществу с призывом не допустить диверсий на объекте.

Кадр из видео ИЗВЕСТИЯ Михаил Шкода

«Задача нашей разведроты была быстро добраться до атомной станции, чтобы заминировать её. Я хочу сейчас обратиться ко всему мировому сообществу, чтобы не допустить аварии, как на Чернобыльской АЭС», — процитировало его 4 сентября «РИА Новости».

Шкода также сообщил, что установить взрывчатку на Курской АЭС украинским диверсантам приказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Главком также заявил о причастности НАТО к этой акции.

Как передавало ИА Регнум, Шкода ранее рассказал, что в составе его колонны перед вторжением в Курскую область было 20 единиц техники. Им приказали не ввязываться в бой, чтобы продвинутся как можно дальше. При этом около 50 украинских военных сбежали в ночь на 6 августа перед началом наступления, что задержало начало выступления на шесть часов.

В ходе провокации в Курской области ВСУ также пытались наносить удары по АЭС в Курчатове. Президент России Владимир Путин 22 августа сообщил, что Москва проинформировала об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 27 августа посетил Курскую АЭС. Он признал, что видел следы атак на территории станции. Глава агентства также заявил, что близость боёв к атомному объекту вызывает опасения.