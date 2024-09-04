Москва, 4 сентября, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Зампредседателя партии «Яблоко», глава московского отделения Сергей Иваненко скончался в возрасте 65 лет. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе партии.

РИА Новости / Антон Денисов

«О дате и месте прощания с Сергеем Иваненко будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Иваненко — депутат Госдумы первых первого, второго и третьего созывов. В парламенте третьего созыва был членом комитета по информационной политике и возглавлял комиссию по законодательству о соглашениях о разделе продукции. Также он являлся первым заместителем главы фракции «Яблоко» по организационным вопросам и членом совета фракции.

Иваненко — автор и соавтор более 80 законопроектов. Политик участвовал в разработке альтернативных экономических программ, в том числе программы «500 дней». Автор около 30 печатных научных трудов.

Политик в 1987 году получил звание мастера спорта СССР по шахматам. В 2003–2007 годах он занимал пост вице-президента Российской шахматной федерации.