Баксан, Кабардино-Балкария, 4 сентября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Вспышку острой кишечной инфекции в одном из микрорайонов Баксана купировали. Об этом 4 сентября сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

РИА Новости / Константин Михальчевский

«По информации Роспотребнадзора по КБР, пик обращений жителей с соответствующими симптомами пройден, фиксируется снижение их количества», — написал он в Telegram-канале.

Состояние пациентов, находящихся в медучреждениях, врачи оценивают как средней и лёгкой степени тяжести. Наблюдается положительная динамика. Заболевшим продолжают оказывать всю необходимую медпомощь. В микрорайоне «Строительный» специалисты продолжают мониторить показатели воды.

Поручено создать рабочие группы и дополнительно обследовать водопроводные коммуникации во всех муниципалитетах республики, отметил Коков. Данное распоряжение он держит на личном контроле.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября в минздраве Кабардино-Балкарии заявили о массовом пищевом отравлении в Баксане. По данным ведомства, в больницы попали 70 человек. Подросток 2008 года рождения был направлен в реанимацию.

По данным региональной прокуратуры, к врачам с признаками отравления обратились 212 человек. Из них 63 пациента, в том числе 56 детей, были госпитализированы. В связи со случившимся в Баксане приостановили работу колледж, две школы и два детских сада.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Предварительно, причиной отравления могла стать водопроводная вода.