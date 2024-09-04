Москва, 4 сентября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Страны НАТО получат незамедлительный ответ, если киевский режим предпримет новые террористические шаги, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 сентября на брифинге на полях Восточного экономического форума.

Дарья Драй ИА REGNUM

Дипломат отметила, что западные политики перестали задумываться о том, какие угрозы несёт эскалация конфликта на Украине, и даже не учитывают собственные интересы. Они перестали заботиться о людях и демократии, хотят только поражения России.

«Хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном, что в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима, ответ России последует незамедлительно. Я думаю, что многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что ответы будут болезненными. Представитель МИД назвала Запад подстрекателем и главным заказчиком для киевского режима. Попытки Украины обострить конфликт обернутся для неё бедой, добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа украинские войска атаковали Курскую область, пытаясь прорваться вглубь региона. Российские военные остановили противника в приграничных районах. По данным на 4 сентября, потери ВСУ на этом направлении превысили 9,7 тыс. бойцов.

3 сентября Вооружённые силы России нанесли высокоточный удар по учебно-тренировочному центру украинских войск в Полтаве. В нём иностранные инструкторы готовили специалистов связи и радиоэлектронной борьбы для ВСУ. Там также обучали операторов беспилотников, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам в РФ.

Утром 4 сентября российские войска нанесли групповой удар с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников по объектам ВПК Украины во Львове. Эти предприятия производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения для украинских войск.