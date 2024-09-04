Владивосток, 4 сентября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. На Восточном экономическом форуме «Газпромбанк», правительство Забайкальского края, ГК «Евросиб» и «Забсиб-Логистика» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны проработают и изучат возможности реализации проекта по созданию в Забайкальске транспортно-логистического центра (ТЛЦ) с навалочным и контейнерным терминалами, железнодорожной инфраструктурой и индустриальным парком. Об этом говорится в сообщении «Газпромбанка».

«Газпромбанк»

Документ подписали первый вице-президент «Газпромбанка» Павел Бруссер, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, генеральный директор «Евросиб-ТЛБ» Дмитрий Никитин и учредитель «Забсиб-Логистика» Дмитрий Зилинский. Проект планируется реализовать c применением механизма ГЧП.

«Газпромбанк» может участвовать в проекте как кредитор и инвестор. Капитальные затраты на две очереди мультимодального логистического центра по предварительным оценкам составят 28,4 млрд рублей.

Универсальный хаб на пути товарооборота между Россией и Китаем будет предназначен для обработки железнодорожных контейнерных грузов на импорт и экспорт, автомобильных контейнерных грузов, сооружения складов, приемо-отправочного парка и иной сопутствующей инфраструктуры. Также там планируют создать терминалы для обработки и дальнейшей транспортировки 8–12 млн тонн энергетических ресурсов ежегодно. Объем импортных грузов в контейнерах может достигать 200 тысяч в двадцатифутовом эквиваленте.

«Интенсивный рост товарооборота между Россией и Китаем, включая интернет-торговлю, развитие производства, в том числе в импортозамещающих отраслях, требуют наращивания логистических мощностей в масштабах страны», — отметил Павел Бруссер. Он подчеркнул, что «Газпромбанк» участвует в финансировании инфраструктурных проектов в российских регионах, в частности, в сфере транспорта.

«При этом нам важно обращаться к конкурентным преимуществам того или иного субъекта РФ», — добавил топ-менеджер. По его словам, территориальное положение Забайкалья способствует исполнению роли транзитного узла между всей Россией по Восточному маршруту. В свою очередь, транспортно-логистическим хабом призван стать Забайкальск, расположенный прямо на границе с Китаем. «Подписанное сегодня соглашение позволит нам совместно с правительством Забайкальского края и крупными транспортно-логистическими операторами эффективно решать задачи по развитию хаба, обмениваться экспертизой, опытом и ресурсами», — заключил Бруссер.

«У нас среди всех соседних регионов Сибири и Дальнего Востока самое большое количество пунктов пропуска, самая разветвленная и развитая железнодорожная и автодорожная сеть», — сказал Александр Осипов. Он добавил, что в регионе разработали планы по реконструкции и расширению практически всех пунктов пропуска, что позволит увеличить провозную возможность с 20 млн до 85 млн тонн.

«Евросиб» участвует в этом проекте в качестве профильного отраслевого партнера, который готов предложить идеи по развитию транспортно-логистической инфраструктуры в Забайкальске, отметил Дмитрий Никитин. В свою очередь Дмитрий Зилинский заявил, что хаб открывает границы развития путей торговых коммуникаций между Россией и восточно-азиатским регионом мира и увеличивает возможности социально-экономического развития всего Дальневосточного региона в целом и Забайкальского края, в частности.

Строительство Забайкальского ТЛЦ имеет стратегическое значение для наращивания экспортного потенциала и совершенствования транспортной инфраструктуры на востоке РФ. Терминал обеспечит российских экспортеров из различных отраслей перевалочными мощностями вблизи важного погранперехода «Забайкальск — Маньчжурия», что обеспечит прямой выход к промышленному макрорегиону центрального Китая, включая провинции Гирин, Хэбэй, Шаньси и г. Пекин, а также позволит привлечь к реализации проекта китайских партнеров. Использование маршрута также способно сократить плечо сухопутной доставки грузов в Китай на 2,5 тысячи км.

Сегодня в структуре валового регионального продукта Забайкальского края транспорт и логистика занимают 14%. При реализации проекта и соответственно удвоения объемов перевозки, появления новых предприятий в сфере логистики доля этого сектора превысит четверть ВРП.