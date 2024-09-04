Вашингтон, 4 сентября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Решение американского предпринимателя Илона Маска в 2022 году отказать украинской армии в предоставлении спутниковой связи Starlink возле Крыма было разумным, заявил 4 сентября член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.

Sebastian Gollnow/Global Look Press

«Слова Маска — это позиция здравомыслящего человека, голос которого слышен далеко за пределами США», — процитировало Шеремета «РИА Новости».

По мнению депутата, мир не оказался бы на грани третьей мировой войны, если бы в руководстве США находились такие люди, как Маск. Шеремет выразил сожаление в связи с тем, что бизнесмен не выдвинул свою кандидатуру на выборы американского президента. Если бы он возглавил США, эта страна вернула бы себе уважение, добавил Шеремет.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году американские СМИ распространили информацию о том, что Маск в 2022 году приказал отключить работу Starlink вблизи Крыма и сорвал тем самым атаку ВСУ на российский флот. Маск со своей стороны заявил, что не стал включать спутниковую связь Starlink из-за антироссийских санкций США, которые запрещали ему это делать.

Накануне, 3 сентября, Маск в соцсети Х вновь заявил, что не стал включать Starlink над Крымом, потому что это было бы нарушением антироссийских санкций. По его словам, если Starlink применять для явных военных действий, то эта система связи превратится из коммерческой в военную. В этом случае другие страны получат полное право сбивать спутники.