Тель-Авив, Израиль, 4 сентября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Израильские военные зафиксировали запуск 65 снарядов по северным районам страны с территории Ливана. Об этом 4 сентября сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

(сс) Israel Defense Forces from Israel

«После того как в течение последнего часа на севере Израиля прозвучали [тревожные] сирены, было обнаружено, что примерно 65 снарядов, выпущенных с ливанской территории, пересекли [северную границы страны]», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Уточняется, что силы противовоздушной обороны израильской армии смогли перехватить часть ракет, а остальные упали в незаселенной местности и в районе расположенного около границы города Кирьят-Шмона.

На некоторых местах падения снарядов произошли возгорания, ликвидацией которых занимаются оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа в центральной части Израиля в первый раз за несколько месяцев прозвучали сирены воздушной тревоги. Отмечалось, что, по данным ЦАХАЛ, со стороны южной части сектора Газа был зафиксирован прилёт одной ракеты, которая упала в незаселённой местности в районе Ришон-ле-Циона.

Ранее в этот же день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ перехватила все беспилотники ливанского шиитского движения «Хезболла», направлявшиеся к стратегической цели в центральной части страны.

Перед этим «Хезболла» заявила о массированной атаке по военным целям на территории Израиля с использованием более 320 ракет. В движении назвали это ответом на убийство ЦАХАЛ в июле высшего командира группировки Фуада Шокра в результате удара по пригороду Бейрута.