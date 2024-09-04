Пролетарск, Ростовская область, 4 сентября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области полностью потушили спустя более чем две недели с его начала в результате падения обломков БПЛА. Об этом 4 сентября сообщили в оперативных службах.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пожар полностью ликвидирован», — процитировал ТАСС слова источника.

Ранее в администрации Пролетарского района агентству заявили, что площадь возгорания составила 10 тыс. кв. м. 2 сентября было ликвидировано открытое горение.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа в Пролетарском районе после падения обломков беспилотников загорелось дизельное топливо на промышленных складах. Угроза распространения возгорания на жилые дома и соседние объекты отсутствовала. В результате пожара пострадал 41 человек. Из этого числа 18 были госпитализированы.

Администрация Пролетарского района на следующий день сообщила о введении на территории Пролетарска, в котором вспыхнул пожар на промышленном складе после атаки украинского БПЛА, режима чрезвычайной ситуации.