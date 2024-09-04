Владивосток, 4 сентября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Страны БРИКС рассмотрят поданную Турцией заявку на полноформатное членство в объединении, сообщил 4 сентября журналистам помощник президента России Юрий Ушаков на полях Восточного экономического форума.

EPA/TASS

«Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать», — заявил Ушаков.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в начале июня заявил о желании Турции присоединиться к БРИКС. Вопрос вступления страны в БРИКС обсуждался в Нижнем Новгороде на саммите объединения, в котором участвовала турецкая делегация.

По данным американского агентства Bloomberg, Турция несколько месяцев назад подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Ссылаясь на собственные источники, агентство 2 сентября сообщило, это решение связано с разочарованием, которое Анкара испытывает из-за отсутствия прогресса в вопросе вступления страны в Европейский союз.

В БРИКС входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китая, ЮАР, а также новые члены — Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Состав объединения расширился с 2024 года.