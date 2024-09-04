Москва, 4 сентября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Все жилые дома и социальные объекты Москвы подготовлены к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он пояснил, что все работы завершены в установленный срок — до 25 августа. Подготовка к осенне-зимнему периоду началась в конце апреля

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

«Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены до 25 августа», — рассказал Бирюков. По его словам, к отопительному сезону подготовлены более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, 8,5 тыс. объектов социальной сферы и 30,8 тыс. административных и нежилых зданий.

Сразу после завершения отопительного сезона специалисты ПАО «МОЭК» начали гидравлические и температурные испытания на свыше 18 тыс. километров тепловых сетей. «Это позволило выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, — отметил заместитель мэра российской столицы. К зиме подготовлены 13 ТЭЦ, 38 районных и 44 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных. «Все системы и оборудование тщательно проверили, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в сезон», — подчеркнул Пётр Бирюков.

В ходе подготовки к отопительному сезону, уточнил заместитель мэра Москвы, сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами.