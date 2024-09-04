Владивосток, 4 сентября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. США не следует шутить с красными линиями России. Так 4 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал возможные поставки американцами дальнобойных ракет Украине.

Petrov Sergey/Global Look Press Сергей Лавров

«Не надо шутить с нашими красными линиями, американцы знают, где они проходят», — приводятся слова главы МИД в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.

Вашингтон перевалил за тот порог, который сам для себя обозначал, и глава киевского режима Владимир Зеленский начал этим пользоваться, добавил Лавров. По его словам, Россия рассчитывает на разумные силы в США в вопросе поставок ракет Киеву для истребителей F-16.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября появилась информация о планах США согласовать передачу Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, адаптированных к использованию американскими истребителями F-16. Их дальность в зависимости от модификации составляет от 370 до 980 км. По данным агентства Reuters, в случае положительного решения Киеву придётся ждать это оружие несколько месяцев.

1 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что киевский режим рассчитывает получить разрешение от Вашингтона для ударов американским оружием по территории России после предоставленного списка возможных целей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце мая заявлял, что уже были попытки атаковать территорию страны западным оружием со стороны Киева. Представитель Кремля отметил, что они показывают степень вовлечённости США в конфликт на Украине.