Владивосток, 4 сентября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину и заместителю председателя КНР Хань Чжэну во время встречи понадобилась помощь переводчика-синхрониста из-за возникшей заминки. Отрывок беседы, которая состоялась на полях Восточного экономического форума, опубликовал тележурналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Во время разговора российский лидер поинтересовался у китайской делегации, слышен ли в наушниках перевод. Сотрудники технической службы сообщили о поломке специального устройства у зампреда КНР. Замена оборудования не помогла, после чего Путин дал знак службе протокола пригласить в зал переводчика.

«Дедовским способом воспользуемся… Так надёжнее», — сказал президент, когда специалист присоединился к политикам.

Переводчик разместился рядом с Путиным, после чего общение российского лидера с Чжэном продолжилось.

Как сообщало ИА Регнум, встреча представителей двух стран прошла 4 сентября в Дальневосточном федеральном университете. Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. Большое внимание страны уделяют межрегиональному сотрудничеству, уточнил президент.

Хань Чжэн отметил, что отношения России и Китая в рамках стратегического партнёрства продолжают развиваться по восходящей. Он также подчеркнул готовность страны реализовать важные договоренности Путина и председателя Китая Си Цзиньпина, повышая уровень взаимодействия двух государств.