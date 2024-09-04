Владивосток, 4 сентября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует приобрести у «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК, входит в «Ростех») 238 самолётов. Соответствующее соглашение об условиях поставки воздушных судов представители компаний подписали в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), сообщили в пресс-службе ОАК.

Александр Юрьев/РИА Новости

Подписи под документом поставили генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь и генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. Соглашение закрепляет основные условия поставки в 2027–2032 годах самолётов, которые в дальнейшем отразят в твёрдых контрактах.

Документ предусматривает поставку 132 ближнемагистральных самолётов «Суперджет», 65 региональных турбовинтовых самолётов Ил-114-300 и 41 среднемагистрального самолёта Ту-214.

Дитрих отметил, что компания видит большой запрос перевозчиков на отечественные самолёты современных модификаций.

Отмечается, что для финансирования сделок могут привлечь средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках нового инвестиционного проекта. В ОАК указали, что это позволит обеспечить льготную лизинговую ставку для отечественных авиаперевозчиков.

Также в компании добавили, что количество воздушных судов, поставляемых по проекту, в дальнейшем могут скорректировать.

Как сообщало ИА Регнум, российские авиакомпании за прошлый год и с начала 2024 года приобрели у зарубежных лизингодателей 165 самолётов, следует из данных из открытых источников. Это примерно 40% от общего числа импортированных самолётов (около 400), которые ранее принадлежали западным лизингодателям и остались в РФ до введения западных санкций в 2022 году и требования иностранных арендодателей вернуть лайнеры.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) ранее выделил на выкуп иностранных самолётов 300 млрд рублей. Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев заявил, что в целом выкупленного количества самолётов достаточно для того, чтобы обеспечить удовлетворение спроса на международные перевозки.