Владивосток, 4 сентября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Предпосылок для возобновления совместной работы с властями США пока нет. Об этом 4 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Пока мы не работаем с ними. Пока предпосылок для возобновления этой работы нет», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что в выборах президента США победит кандидат, которого выберет американский народ. Он подчеркнул, что Россия не вмешивается в этот процесс и наблюдает за тем, что происходит.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля Песков заявил, что Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации, пока что предпосылок для нормализации отношений в Кремле не видят. Он отметил, что Москве удаётся находить точки соприкосновения с руководством в Вашингтоне, взаимодействие идёт по линии военных дипломатов.

У России теперь более трезвая позиция в отношении Запада, подчеркнул Песков. По его словам, многие страны уже не желают вставать на чью-либо сторону, а намерены налаживать взаимовыгодные контакты со всеми государствами.