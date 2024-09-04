Владивосток, 4 сентября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. На выборах в США победит кандидат, которого определит американский народ. Россия может лишь наблюдать за ходом голосования. Об этом 4 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

AP/TASS

«Победит тот, кого выберет американский народ. Наше здесь дело не вмешиваться, наше дело наблюдать за тем, как это происходит», — процитировал его портал Life.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Основное соперничество развернётся между кандидатом от республиканцев, бывшим американским лидером Дональдом Трампом и кандидатом от демократов, нынешним вице-президентом страны Камалой Харрис.

21 июля американский бизнесмен Илон Маск после выхода нынешнего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки заявил, что демократы боятся Трампа, поскольку он «не является марионеткой».

Президент России Владимир Путин отметил, что страна примет любое решение американцев в выборе президента США, однако лучше было бы работать с Байденом, поскольку тот является более опытным и прогнозируемым политиком. Песков 1 сентября заявил, что слова президента о предсказуемости относятся и к Харрис. Спикер Кремля добавил, что действия демократов в целом легче просчитать.