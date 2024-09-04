Париж, 4 сентября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Россиянин Андрей Вдовин 4 сентября завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в забеге на дистанции 400 м.

Иван Шилов ИА Регнум

Легкоатлет показал результат 50,27 секунды. Вторым финишировал бразильский спортсмен Бартоломеу Да Силва Чавес (50,39), бронзу соревнований завоевал Амен Аллах Тиссауи из Туниса (50,50).

Ещё один россиянин Антон Феоктистов показал восьмое время (52,54).

30‑летний Вдовин завоевал вторую награду на Играх-2024. Ранее он получил бронзу в беге на 100 м. На Играх 2020 года в Токио спортсмен также стал обладателем золота в беге на 400 м, установив мировой рекорд (49,34).

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября россиянин Александр Костин завоевал золотую медаль Паралимпиады в беге на дистанции 1500 м, бронзовая медаль досталась Антону Кулятину. Костин установил паралимпийский рекорд, показав время 3 минуты 44,43 секунды. Кулятин преодолел дистанцию за 3 минуты 44,94 секунды.

31 августа российский легкоатлет Александр Яремчук на Паралимпиаде выиграл финальный забег на дистанции 1500 м среди спортсменов с низким ростом, протезом верхней или нижней конечности. Результат победителя — 3 минуты 50,24 секунды.