Москва, 4 сентября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» увеличила долю категории продуктов для здорового и сбалансированного питания на 25%. Для того чтобы развивать этот сегмент, компания запустила проект по установке корнеров правильного питания, флагманом которых стала «Зелёная линия» — собственная торговая марка сети.

«Перекрёсток» «Перекрёсток» расширяет линейку продуктов правильного питания

В специальных корнерах доступны полезные товары для здорового образа жизни и правильного питания. Это здоровые сладости, безглютеновые продукты, полезные снеки и многое другое. Ассортимент насчитывает более двух тысяч позиций для сбалансированного и разнообразного рациона. Корнеры уже появились в 29 супермаркетах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда и Воронежа. До конца года «Перекрёсток» планирует увеличить число супермаркетов со специальными зонами до 125 по всей России.

О развитии категории в супермаркетах рассказала лидер развития бренда «Зелёная линия» и направления правильного питания в «Перекрёстке» Любовь Лесных на wellness-мероприятии «Йога на крыше». Гости приняли участие в мастер-классе и занятии йогой на открытом воздухе. О принципах формирования сбалансированного и здорового рациона рассказал приглашенный нутрициолог. Кроме того, на мероприятии можно было посмотреть, как выглядит новый корнер правильного питания и продегустировать товары «Зеленой линии»: полезные батончики и конфеты, хлебцы, сушеные фрукты и овощи, фруктовые пастилки.

«Перекрёсток» Гости «Перекрёстка» приняли участие в мастер-классе и занятии йогой на открытом воздухе

«Зелёная линия» — собственная торговая марка «Перекрёстка», линейка товаров для здорового питания с натуральным составом, разработанная в соответствии с рекомендациями нутрициологов. Продукция макри проходит многоступенчатую проверку качества и имеет декларацию о соответствии органической продукции. При разработке новых позиций «Перекрёсток» обращает внимание на безопасность, экологичность компонентов и запрос клиентов на чистую продукцию для всей семьи.

На данный момент в ассортименте «Зелёной линии» представлено свыше 650 позиций, которые регулярно пополняются «здоровыми» новинками. За первое полугодие 2024 года продажи категории правильного питания увеличились на 25%, среди которых 10% занимают товары «Зелёной линии». Их продажи составляют 2,8% от общего товарооборота и встречаются в каждом одиннадцатом чеке.

«В рамках стратегии устойчивого развития мы стремимся стать проводником в мир правильного питания, и благодаря честному составу продукции закрываем потребность наших покупателей в этом», — рассказала Любовь Лесных. Она добавила, что появление специальных корнеров стало продолжением обновления супермаркетов сети.

«Зелёная линия» представлена во всех супермаркетах торговой сети «Перекрёсток», а также в мобильном приложении и на сайте. Кроме того, при сотрудничестве с сервисами доставки компаний «Яндекс» и «Сбер» свыше двух тысяч товаров стали доступны к заказу из более чем 800 супермаркетов торговой сети.