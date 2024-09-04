Москва, 4 сентября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Доброволец из Испании, которого атаковал дрон ВСУ, скончался в московской больнице. Почти месяц врачи пытались спасти мужчину, но травмы были слишком тяжёлые. Об этом в среду, 4 сентября, сообщил источник ИА Регнум.

ИА Регнум

В конце июля 51-летний Мигель С. во время исполнения военных обязанностей в зоне СВО попал под атаку украинского дрона. 3 августа мужчину с ранениями эвакуировали в Тулу. Там бойцу в течение пяти дней провели несколько операций, а когда состояние смогли стабилизировать, Мигеля авиабортом перевезли в отделение реанимации и интенсивной терапии ГВКГ им. Н. Н. Бурденко, затем — в Городскую клиническую больницу имени Д. Д. Плетнёва для продолжения лечения в Москве.

«Мужчина получил ранения брюшной полости в результате атаки FPV-дрона. Его привезли в тяжелом состоянии, и он перенёс большое количество операций. Консилиум врачей понимал, что спасти добровольца из Испании, скорее всего, не удастся, но не теряли надежды и делали всё возможное для спасения участника СВО. К сожалению, 21 августа он скончался», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военкор Евгений Поддубный получил ранение в результате атаки украинского беспилотника в Курской области. Журналист выжил и сумел сам выйти на дорогу в поисках помощи. Он госпитализирован в стабильно тяжёлом состоянии.