Владивосток, 4 сентября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Выдвигаемые Швецией и Прибалтикой претензии к России по якобы незаконному вылову рыбы неуместны, заявил 4 сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях Восточного экономического форума.

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«Мы сами регулируем вылов в своих территориальных водах. И, согласно российскому законодательству, мы будем осуществлять рыболовство и в дальнейшем», — заявил Шестаков.

Он подчеркнул, что Россия не указывает другим странам, как им вести вылов рыбы в их территориальных водах и в их экономической зоне. Латвии, Литве, Эстонии и Швеции следовало бы сосредоточиться на решении собственных проблем, которых, очевидно, немало.

«Поэтому пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять», — процитировало Шестакова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Эстония, Латвия, Литва и Швеция в июле призвали Еврокомиссию рассмотреть вопрос о «неустойчивой» рыболовной деятельности России в Балтийском море. По данным издания Undercurrent News, они опубликовали совместное заявление о том, что Россия якобы нарушает сезонные запреты и ведёт промысел трески, сельди и кильки в Балтийском море.

Комментируя эти претензии к России, глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев заявил, что Балтийские страны пытаются получить конкурентное преимущество и оставить европейских потребителей без российской рыбы.