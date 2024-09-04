Москва, 4 сентября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. В распоряжении ИА Регнум появились фотографии дочери нового начальника штаба Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ Романа Гладкого, которая выступала на соревнованиях по плаванию под российским флагом уже после присоединения Крыма к России. Эти снимки стали одной из причин отстранения Гладкого от выполнения служебных обязанностей. Кроме того, причиной для подозрений военачальника в связях с Россией стало наличие российского гражданства у его супруги.

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4 сентября появилась информация об отстранении от выполнения служебных обязанностей главного по беспилотникам в ВСУ — в связи с подозрениями в связях с Россией. Соответствующее решение было принято на заседании комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности.

В отношении Романа Гладкого была назначена дополнительная проверка органами СБУ. Причиной подозрений стало наличие у его супруги Елены российского паспорта, а также выступления его дочери Татьяны на соревнованиях по плаванию от Центрального спортивного клуба армии России уже после 2014 года. ИА Регнум впервые публикует фотографии с турниров, на которых Татьяна Гладкая выходит на старт в шапочке с изображением российского триколора, а также радуется приезду гимнастки Светланы Хоркиной, которая всегда поддерживала воссоединение Крыма с Россией.

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Сам Роман Гладкий после присоединения Крыма к России покинул полуостров и уехал на Украину. Его жена и дочь остались жить в Севастополе.

Татьяна Гладкая активно вела соцсети, в которых делилась своими грамотами за выступления на первенствах спортивного клуба ЦСКА.

Нынешний начальник штаба СБС ВСУ Роман Гладкий, несмотря на свой переезд из Севастополя, не оставил семью, он регулярно проводил время с дочерью. В 2017 году Татьяна публиковала фотографии с отцом с горнолыжного курорта в Буковеле на Украине.

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Татьяна Гладкая не была замечена в резких высказываниях в отношении России, несмотря на должности, которые занимал её отец. Например, в ответах на вопросы подписчиков в сервисе ASKfm девушка всегда общалась только на русском языке, когда ей писали на украинском. Также Татьяна не поддавалась на провокации, когда её просили продолжить националистический лозунг «слава Украине», девушка просто отшучивалась в ответ.

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Журналисты ИА Регнум связались с другими родственниками Романа Гладкого, которые живут в России. Они рассказали, что перестали общаться с ним после 2014 года. Многие члены его семьи родились в Украинской ССР, но впоследствии перебрались в Россию. Брат Романа Гладкого рассказал, что раньше они дружили семьями и поддерживали довольно близкие отношения, но 10 лет назад всё резко изменилось, и родственные связи оборвались.

«Мы давно не общаемся, по политическим причинам, естественно. У нас не было прямого конфликта из-за этого, просто общение сошло на нет после 2014 года. Сами понимаете, у нас разные взгляды на происходящее. Мы в семье эту тему вообще не поднимаем, стараемся этого не замечать, поэтому я даже не знаю, где сейчас его жена и дочь и как он сам», — объяснил родственник Романа Гладкого.

Ранее ИА Регнум подробно разобрало, за что «украинские патриоты» набросились на главного по дронам в ВСУ.